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''Еще не дошли'': в ВМС рассказали о тайных маневрах флота на Азове

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Украинское поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец", которые 23 сентября вошли в акваторию Азовского моря через Керченский пролив, пока не достигли пункта назначения. Порт прибытия пока должен оставаться тайной.

В комментарии OBOZREVATEL начальник пресс-центра ВМС ВСУ Олег Чалык сообщил, что пока не может предоставлять официальной информации о перемещении вышеупомянутых военных судов, из-за возможной угрозы жизни экипажам этих кораблей.

"Еще не дошли корабли ... Люди идут морем, это безопасность и жизнь экипажей", - пояснил он.

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К тому же Чалык попросил не распространять недостоверную информацию относительно того, в какой именно порт направляются военные корабли, пока это закрытая информация.

Также не сообщается время прибытия кораблей в пункт назначения, где они должны сформировать новую военно-морскую базу флота на Азовском море.

В ВМС рассказали о тайных маневрах флота на Азове

Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" при переходе Керченского пролива

Фото: Украинский милитарный портал

В ВМС рассказали о тайных маневрах флота на Азове

Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" при переходе Керченского пролива

Фото: Украинский милитарный портал

Как сообщал OBOZREVATEL, днем, 23 сентября, украинские военные корабли, вышедшие из Одессы, подошли к Керченскому проливу и незаконно построенному Крымскому мосту.

По данным ВМС переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке. Так разведывательный корабль РФ осуществил чрезмерное сближение с украинскими судами, чем создал крайне опасную ситуацию. Еще один случай произошел с российским истребителем Су-27, который опасно приблизился к военно-транспортному самолету Ан-26 ВМС ВСУ.

Вечером того же дня президент Украины Петр Порошенко поздравил экипажи двух судов с выходом в Азовское море.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ну вот как можно относиться к таким заявлениям должностного лица рагулии??Только спросить,ты правда такой дебил или прикидываешься?Два корыта шлепают со скоростью семь узлов,по водоему который просматривается насквозь практически в хороший бинокль,тайна сия страшная.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Просто хохлы сами не знают когда и куда смогут доплыть эти старые лоханки. Но можно хохлам дать совет. Пусть они взломают российские спутники и посмотрят на ситуацию из космоса, петрушка киевский хвалился, что это вполне возможно.
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Ломберга Литор
Ломберга Литор
Что утонули?
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