''Еще не дошли'': в ВМС рассказали о тайных маневрах флота на Азове

Украинское поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец", которые 23 сентября вошли в акваторию Азовского моря через Керченский пролив, пока не достигли пункта назначения. Порт прибытия пока должен оставаться тайной.

В комментарии OBOZREVATEL начальник пресс-центра ВМС ВСУ Олег Чалык сообщил, что пока не может предоставлять официальной информации о перемещении вышеупомянутых военных судов, из-за возможной угрозы жизни экипажам этих кораблей.

"Еще не дошли корабли ... Люди идут морем, это безопасность и жизнь экипажей", - пояснил он.

К тому же Чалык попросил не распространять недостоверную информацию относительно того, в какой именно порт направляются военные корабли, пока это закрытая информация.

Также не сообщается время прибытия кораблей в пункт назначения, где они должны сформировать новую военно-морскую базу флота на Азовском море.

Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" при переходе Керченского пролива Фото: Украинский милитарный портал

Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" при переходе Керченского пролива Фото: Украинский милитарный портал

Как сообщал OBOZREVATEL, днем, 23 сентября, украинские военные корабли, вышедшие из Одессы, подошли к Керченскому проливу и незаконно построенному Крымскому мосту.

По данным ВМС переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке. Так разведывательный корабль РФ осуществил чрезмерное сближение с украинскими судами, чем создал крайне опасную ситуацию. Еще один случай произошел с российским истребителем Су-27, который опасно приблизился к военно-транспортному самолету Ан-26 ВМС ВСУ.

Вечером того же дня президент Украины Петр Порошенко поздравил экипажи двух судов с выходом в Азовское море.