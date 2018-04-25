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"Еще и не так скрутишься": разведчики ВСУ показали свой быт на передовой

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Украинские разведчики, воюющие на Донбассе, вынуждены ночевать буквально на голой земле.

Фотографию быта военных ВСУ опубликовали в Facebook волонтеры фонда "Повернись живим":

"Доброе утро! Как вам спалось сегодня? Что приснилось? На фото ниже - разведчик одной из бригад ВСУ. После выполнения задания он спит, укрывшись с головой. А на его ногах - чехол от "спальника".

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"Когда на улице около нуля, а между задачами на передовой есть несколько часов отдохнуть, то еще и не так скрутишся!" - шутит его напарник, который остался за кадром", - сказано в подписи к фото.

Волонтеры призвали помогать защитникам.

"Помогайте тем, кто вынужден "еще и не так скручиваться", чтобы вы могли спать в удобных и теплых кроватях".

Как сообщал "Обозреватель", ранее быт бойцов АТО на передовой показали на видео.

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Темы
АТО на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
Объект
Главное управление разведки
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