"Еще и не так скрутишься": разведчики ВСУ показали свой быт на передовой

Украинские разведчики, воюющие на Донбассе, вынуждены ночевать буквально на голой земле.

Фотографию быта военных ВСУ опубликовали в Facebook волонтеры фонда "Повернись живим":

"Доброе утро! Как вам спалось сегодня? Что приснилось? На фото ниже - разведчик одной из бригад ВСУ. После выполнения задания он спит, укрывшись с головой. А на его ногах - чехол от "спальника".

"Когда на улице около нуля, а между задачами на передовой есть несколько часов отдохнуть, то еще и не так скрутишся!" - шутит его напарник, который остался за кадром", - сказано в подписи к фото.

Волонтеры призвали помогать защитникам.

"Помогайте тем, кто вынужден "еще и не так скручиваться", чтобы вы могли спать в удобных и теплых кроватях".

Как сообщал "Обозреватель", ранее быт бойцов АТО на передовой показали на видео.