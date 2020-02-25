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25 февраля • обновлено в 22:41
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Еще хуже, чем предшественники: украинцы оценили работу нынешней власти

1.8т
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В два с половиной раза возросло количество граждан, которые считают нынешнюю власть хуже предыдущей.

На данный момент в этом убеждены в два с половиной раза больше украинцев, чем в октябре 2019. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического опроса, проведенного Центром Разумкова в период с 13 по 17 февраля 2020.

Так, согласно исследованию, хуже предыдущей действующую властную команду назвали 19,9% респондентов. В октябре 2019 так считали 8,3% опрошенных.

Украинцы считают новую власть хуже предыдущей

Украинцы считают новую власть хуже предыдущей

5 канал

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Существенно сократилась доля тех, кто считает, что новая власть является лучшей – с 48,2% в октябре 2019 до 29,5% в феврале 2020.

В том, что действующая власть ничем не отличается от тех, кто руководил страной по-прежнему убеждены 39,1% опрошенных. В октябре 2019 так считали 26,6% украинцев.

Результаты опроса Центра Разумкова

Результаты опроса Центра Разумкова

Скриншот

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал OBOZREVATEL, также результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова показали резкое падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского до 40%.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина
Теги
опрос Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
подумать только , все СМИ подчинены олигархам и они ничего хорошего не напишут о президент е
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