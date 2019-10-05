Еще два "бабьих лета": синоптик пообещал существенное потепление в Украине

В октябре в Украине ожидается несколько периодов "золотой осени": 4—5 дней перед Покровой 14 октября и 3—5 дней еще после 20-го числа.

Такой прогноз сделал известный украинский синоптик Леонид Горбань, передает НВ. По его словам, в целом погода в Украине в октябре будет классической осенней, с теплыми, иногда прохладными и дождливыми днями, но с разным температурным режимом в северных и южных областях.

Погода в октябре 24 канал

"Тепло сохранится в южной части Украины, там температура воздуха днем будет доходить до +22, а вот на севере страны будет на 5–7 градусов холоднее. Октябрь станет сезоном дождей, которые будут чередоваться с солнечными прохладными днями. При этом ожидается несколько периодов "золотой осени": 4–5 дней перед Покровой 14 октября и 3—5 дней после 20 октября", – спрогнозировал синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, холодный фронт 5 октября захватит основную часть Украины, из-за чего в зоне его влияния по всей территории страны могут пройти дожди.

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