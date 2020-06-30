ЕС утвердил список стран, из которых разрешен въезд: Украина не попала

Совет Европейского Союза опубликовал список стран, граждане которых смогут пересекать их границы, начиная с 1 июля. В перечень попали 14 стран, однако Украины среди них нет.

Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС, опубликованном во вторник, 30 июня, на официальном сайте.

Согласно решению, с 1 июля ЕС откроет границы для Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса , Уругвая. Также разрешение на въезд могут дать Китаю, если те откроют границы для граждан ЕС.

Также в решении говорится, что список будут пересматривать каждые две недели – в него могут как добавлять новые страны, так и исключать те, что сейчас есть. Тем не менее, если в какой-то из стран случится серьезная вспышка COVID-19, то её могут исключить из перечня досрочно.

В документе опубликованы и критерии, согласно которым будет приниматься решение о внесении страны в список.

За последние 14 дней количество новых случаев COVID-19 в стране должно быть ниже среднего показателя ЕС (по состоянию на 15 июня).

В течение последних 14 дней в стране наблюдается стабильность либо уменьшение количества новых случаев.

В стране наблюдается высокий показатель уровня тестирования, надлежащее информирование населения об эпидемии и качественное её сдерживания.

В то же время некоторым категориям населения разрешен въезд из стран, которые не попали в список, а именно:

Гражданам ЕС и членам их семей.

Людям, которые имеют вид на долгосрочное жительство в ЕС, и члены их семей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, страны Европы готовы закрыть отдельные границы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19.