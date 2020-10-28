ЕС призвали создать союз по вакцине из-за второй волны COVID-19

Страны Европейского союза призвали создать союз по тестам и вакцине на фоне второй волны коронавируса.

Об этом говорится в обращении главы Европейского Совета Шарль Мишеля, опубликованном на сайте Евросовета.

"За несколько недель ситуация из тревожной превратилась в угрожающую. Теперь нам нужно избежать трагедии", – заявил Мишель.

По его словам, в ближайшее время необходимо определиться с общими правилами тестирования, а также самоизоляции и карантина.

"Каждый день на счету. Что нам сейчас нужно, так это решительные действия однозначно на европейском уровне, основанные на двух столпах: тестировании и отслеживании контактов и вакцинах", – сказал он.

Второй основой стратегии Евросоюза Мишель назвал вакцины от коронавируса. Глава ЕС считает, что необходимо будет отслеживать эффективность и побочные эффекты препаратов, которые ожидают в течение нескольких месяцев.

"Это особенно важно, если учесть, что на разработку вакцины обычно уходит десять лет, а не один", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Италии зафиксировали рекордный суточный прирост случаев смерти больных с коронавирусом – скончался 221 инфицированный. Это самый высокий показатель с 15 мая.