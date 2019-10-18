"ЕС" обвинила известный телеканал в ангажированности: в чем дело

В пресс-службе партии "Европейская солидарность" заявили, что телеканал 1+1 в очередной раз прибегает к приемам российской пропаганды недостойной для профессиональной свободной журналистики.

Заявление опубликовано на сайте пресс-службы политсилы. Там отметили, что во время программы "Право на власть" ведущая Наталья Мосейчук позволила себе откровенное оговаривания пятого президента Украины, заявляя о якобы уголовных правонарушениях в связи с мифическими "панамскими оффшорами" Петра Порошенко.

По мнению партии, при этом режиссура программы предусматривала, что ни сам Порошенко, ни его представители, ни его адвокаты, которые могли бы ответить на абсурдные обвинения авторов телевизионного действа, не должны были присутствовать на самой программе.

"ЕС" обвинила известный телеканал в ангажированности

О том, что именно такой сценарий был заранее спланирован, по мнению нардепов, свидетельствует то, что накануне партия "Европейская солидарность" получила приглашение на программу, но в последний момент, телеканал 1+1 отменил приглашение, сославшись на то, что во всей телестудии не нашлось места для представителя партии, имеющей третью, по количеству депутатов, фракцию в парламенте страны.

Как сказано в заявлении, это не удержало ведущих от навязывания обществу ложной информации, которую опровергли не только партия "Европейская солидарность", а и правоохранительные органы Панамы, которые закрыли любые дела против Петра Порошенко. Общаясь с генпрокурором Русланом Рябошапкой ведущая ток-шоу цитировала юриста времен Виктора Януковича Андрея Портнова, но "забыла" процитировать заявление адвокатов Петра Порошенко о возбуждении против этого деятеля в Панаме уголовного дела за предоставление ложной информации.

В "Европейской солидарности" отметили, что отсутствие сбалансированной позиции и права на ответ является прямым нарушением стандартов свободы слова и свидетельствует о полном политическую ангажированность телеканала, который не гнушается методами авторитарной пропаганды в стиле русских "скабеевських" шоу.

Как писал OBOZREVATEL, анализируя списки партий на выборах в Верховную Раду, журналисты телеканала 1+1 умышленно исказили информацию о политической силе пятого главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность ".

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