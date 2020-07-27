ЕС не готов открыть границы для Украины: показатель COVID-19 превышен в 1,6 раз

Количество новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19) на 100 тысяч населения в Украине в 1,6 раз превышает показатели Евросоюза.

Для снятия ограничения въезда в страны ЕС, в Украине это показатель должен составлять 16 случаев на 100 тысяч населения. Однако наша страна не соответствует требованиям эпидемиологической ситуации в ЕС, сообщает сводка СНБО.

Также в Украине самый низкий показатель проведения ПЦР-тестов – 23,2 тысячи на один миллион человек. Например, в Лихтенштейне этот показатель – 23,6 тысячи на 1 млн человек.

При этом в Украине наблюдается тенденция к стабилизации новых случаев инфицирования COVID-19. За последние 28 дней рост в нашей стране уменьшился с 9 до 5 процентов.

Напомним, что Совет Европейского Союза утвердил правила для минимизации риска заражения коронавирусом при трансграничных путешествиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на понедельник, 27 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 16,4 млн человек.

По состоянию на утро понедельника, 27 июля, в Украине официально подтверждены 65 656 случаев COVID-19.