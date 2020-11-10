"ЕС" нарастила поддержку, а во второй тур президентских выборов вышли бы Порошенко и Зеленский – опрос

Партия "Европейская Солидарность" с прошлых парламентских выборов нарастила свою электоральную поддержку в 2,5 раза, а Петр Порошенко мог бы выйти во второй тур президентских выборов вместе с Владимиром Зеленским, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье..

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова. Судя по ним, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, за партию "Слуга народа" готовы отдать свой голос 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

В то же время за партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос 21%, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 16,5%, ВО "Батькивщина" – 8%, партию "Сила и честь" – 5%, ВО "Свобода" – 4%, партию "Голос" – 3%, "Партию Шария" – 2%, партию "За будущее" – 2%, партию "Гражданская позиция" – 2%, Радикальная партия Олега Ляшко – 2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 2%, партию "Наш край" – 1%, за партии "Прпопозиція", "Оппозиционный блок", "Победа Пальчевский" – менее 1% опрошенных.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (31% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). За Петра Порошенко намерены проголосовать 21%, за Ю. Бойко – 17%, за Ю. Тимошенко – 8%, за И. Смешко – 6%, за Р. Кошулинского – 3%, за А. Ляшко – 2%, за А. Вилкула – 1%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проводился в рамках проекта "Партийная система Украины после 2019 года: ключевые особенности и перспективы дальнейшего развития", осуществляется Центром Разумкова совместно с Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.