ЕС может открыть границы для Украины: Стефанишина назвала основания

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что у Европейского Союза нет недоверия к статистике Украины по коронавирусу.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде". По ее словам, уровень смертности в Украине в период пандемии дает основания рассчитывать на открытие границ с ЕС. Она отметила, что по сравнению с другими странами ЕС в Украине не было зафиксировано резкого роста общей смертности.

Более того, Стефанишина пояснила, что в Украине ежемесячно было "меньше умерших, чем в прошлом году".

Политики отметила, что официальные рекомендации Еврокомиссии являются для Украины сигналом для начала прямого диалога об открытии границ.

"Эта задача Министерства иностранных дел, потому что речь идет о диалоге не только с Брюсселем, но и с соседними государствами, которые, скажем так, популярные для зарубежных командировок. И министр иностранных дел уделяет этому особое внимание", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что с 1 июля Европа постепенно открывать свои границы для туристов. Еврокомиссия составила список из стран, которые готовы к открытию, Украины среди них нет.