Ермак вылечился от коронавируса

Мирослав Семенюк Общество 10:18, 23.11.2020 Обновлено: 10:23, 23.11.2020

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вылечился от коронавируса.

Как сообщил он в Facebook, тест на COVID-19 показал негативный результат.

"Приступаю к работе в обычном режиме", – написал Ермак.

При этом он попросил всех относиться ответственно к мерам безопасности в связи с пандемией.

Скрин Facebook

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