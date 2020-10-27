Ермак рассказал, почему взял в ОП чиновника времен Януковича

Глава Офиса президента Андрей Ермак поддержал кандидатуру Олега Татарова на должность его первого заместителя.

Он сделал это несмотря на неоднозначную репутацию последнего, пишет издание "Бабель".

По словам Ермака, Татаров курирует правоохранительные органы, а каждого кандидата перед назначением проверяют.

"Я не нашел такого, что заставило бы меня усомниться в этом решении", – подчеркнул он.

На вопрос журналиста о неправдивой информации, которую предоставил Татаров на брифинге милиции о нападении в ночь на 23 января 2014 бойцов "Беркута" из засады на участников Автомайдана в киевском Крепостном переулке и на улице Щорса, глава ОПУ ответил так:

"Честно говоря, я этого не видел, такой информации у меня не было. Вот я родился в период Советского Союза, еще на первом курсе изучал политэкономию и вещи, которые сегодня по закону [о запрете Коммунистической партии, – ред.] являются противозаконными. Это же не означает, что я разделяю эти взгляды. Если человек порядочный и профессиональный, меня интересует прежде всего его эффективность. Кто-то справляется, кто-то нет, решаем по ходу".

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский верит – назначенный им в ОПУ бывший чиновник времен Виктора Януковича Татаров не разгонялся митингующих на Майдане 2014 года.