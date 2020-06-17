Платформа примирения экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохо потерпела неудачу из-за ошибок при ее организации и риторики в целом.

Такое мнение выразил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Левому берегу", отметив, что считает Сивохо искренним и порядочным человеком.

"У него своя позиция, кто-то ее разделяет, кто-то нет. Но он точно не предатель, он порядочный человек. Многое по работе над этой платформой было сделано очень коряво. Что и привело к таким плачевным результатам", – сказал Ермак.

Он отметил, что ему неизвестно, кто участвовал в создании проекта, который в результате провалился.

"Важно думать над тем, как ты говоришь. В Украине более 13 тысяч семей потеряли своих близких. Прийти им сказать "давайте примиряться" – это неправильно. Гнев и возмущение были справедливыми. Но я уверен, зная Сергея, что он это делал без злого умысла", – пояснил Ермак.

Глава ОП выразил надежду, что Сивохо будет сотрудничать с Министерством по реинтеграции и "его энергия и желание принести пользу будут направлены в правильное русло".

"Думаю, разогретое общество неправильно восприняло некоторые вещи и навесило на него обвинения несправедливо", – считает Ермак.

Андрей Ермак

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сивохо возмутился введением журналистов, переселенцев с Донбасса в переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе, назвав изменения в составе украинской делегации "непонятными телодвижениями".