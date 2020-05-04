Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается ближе к середине мая.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе онлайн-дискуссии Atlantic Council "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома" в понедельник, 4 мая, передает "Интерфакс-Украина".

"Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик [заболеваемости коронавирусом] еще до середины мая", – сказал Ермак.

Напомним, состоянием на утро 4 мая в Украине подтвержден уже 12 331 случай заболевания коронавирусом. 1 619 человек уже вылечились, а 303 умерли.

До этого ожидалось, что пик COVID-19 припадет на первые числа мая, однако темпы роста эпидемии до сих пор стабильные.

Андрей Ермак

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в связи с позицией ВОЗ продлили карантин до 22 мая, однако выход из него, как и планировалось, начнется с 11 мая. Кабмин решил снять ряд ограничений, но при условии соблюдения мер безопасности.