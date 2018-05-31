Запад узнал: Эпплбаум заявила о прорыве Украины после 2014 года

Известная американская журналистка, историк и писательница, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум считает, что имидж Украины в мире ощутимо улучшился за последние годы.

В интервью журналу "Новое время" она указала, что интерес к Украине на Западе, в частности после 2014 года, значительно вырос, передает УНИАН.

"Она [Украина], к сожалению, до сих пор известна своей коррупцией, но также ее знают как страну, которая воюет с Россией за свой суверенитет. До 2014 года значительное число европейцев не знали, что такое Украина, или считали ее частью России. Теперь Украина появилась как отдельное государство и в сознании европейцев, и как место на карте. Люди интересуются ее историей гораздо больше, чем раньше", – отметила она.

По словам Эпплбаум, в последние годы на Западе появилось много хороших книг, посвященных Украине, которые находят свою аудиторию.

"Это монографии Тимоти Снайдера, Сергея Плохия. Аудитории книг об Украине еще пять-шесть лет назад не было в Европе, а сейчас она точно есть. Думаю, это многое меняет", – заключила она.

Энн Эпплбаум известна своими работами, посвященными новейшей истории Восточной Европы. За свою книгу о ГУЛАГе она в 2004 году была удостоена Пулитцеровской премии, а в прошлом году презентовала новую работу "Красный голод: война Сталина против Украины".