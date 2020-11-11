Эпицентры COVID-19 в Украине сместились: где больше всего новых больных

Столица Украины Киев продолжает демонстрировать лидерство по количеству ежедневно диагностированных случаев коронавируса, зато из списка регионов-эпицентров COVID-19 вышли Харьковщина и Житомирщина.

Соответствующую статистику опубликовал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом также свидетельствуют данные сайта СНБО.

Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 965, Одесской области – 705, Киевской – 693, Львовской – 684 и Запорожской – 592.

По данным СНБО, 10 ноября в Запорожье не зафиксировали летальных случаев от COVID-19, в то же время там от него не выздоровел ни один пациент.

Тогда как в столице от осложнений коронавирусной болезни умерли 20 человек, на Львовщине – 17, Киевщине – 16, Одесщине – 11. Зато побороть вирус удалось 988 жителям Львовской области, 469 – Киева, а также 107 – Киевской и 72 – Одесской областей.

По количеству заражений COVID-19, в общем выявленных с начала пандемии, эти регионы имеют следующие показатели:

г. Киев – 46 632 случая;

Львовская область – 34 988 случаев;

Одесская область – 30 041 случай;

Киевская область – 21 731 случай;

Запорожская область – 15 285 случаев.

По состоянию на утро среды, 11 ноября, в Украине официально подтверждены 489 808 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 611 – выявлены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 8947 человек, а 221 459 пациентов полностью побороли болезнь.

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