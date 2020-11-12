"Эпицентр" снова передумал и еще раз изменил режим работы на выходных

Сеть гипермаркетов “Эпицентр” в очередной раз изменила свое решение относительно работы во время карантина выходного дня – магазины работать не будут.

Об этом компания сообщила в Facebook. На выходных торговля будет осуществляться исключительно онлайн.

Товары будут выдавать в Центрах выдачи заказов.

Кроме того, в будние дни "Эпицентр" решил продлить свою работу до 24:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после объявления Кабинетом министров Украины карантина выходного дня сеть гипермаркетов "Эпицентр" выпустила рекламу, в которой заявила, что будет работать также в субботу и воскресенье. Пренебрегая всеми запретами, в компании анонсировали продажу не только стройматериалов, но и продуктов, медикаментов и даже топлива для машин.

Затем сеть "Эпицентр" сообщила, что будет продавать на выходных исключительно продукты питания, медицинские товары и средства гигиены.