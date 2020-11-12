"Эпицентр" пропиарился на пандемии COVID-19 и решил работать в разгар карантина: что думают украинцы

Сразу после объявления Кабинетом министров Украины карантина выходного дня сеть гипермаркетов "Эпицентр" выпустила рекламу, в которой заявила, что будет работать также в субботу и воскресенье. Пренебрегая всеми запретами, в компании анонсировали продажу не только стройматериалов, но и продуктов, медикаментов и даже топлива для машин.

После этого в сети поднялась волна возмущения из-за грубого игнорирования "Эпицентром" правил безопасности, а также из-за отсутствия солидарности с другим бизнесом, который вынужден закрываться на выходные. OBOZREVATEL решил узнать, что думают по этому поводу наши читатели.

Ведь последние действия сети гипермаркетов наталкивают на мысль, что даже если бы в стране разрешили работать только медучреждениям, "Эпицентр" нашел бы выход и из этой ситуации. Вполне вероятно, что он согласился бы поставить в свои торговые залы койки для больных COVID-19, чтобы не упустить возможность заработать на украинцах.

По состоянию на 13:40 70% опрошенных выступили против такой инициативы гипермаркетов. Поддержали их 19% респондентов.

Чем еще "прославился" "Эпицентр"?

Напомним, что во время локдауна весной 2020 года "Эпицентр" грубо нарушал постановление Кабмина об ограничении торговли товарами, которые не входят в перечень товаров первой необходимости, и также продолжал работать, несмотря на запрет.

Таким образом, торговая сеть не только способствовала распространению пандемии в Украине, но и нарушила антимонопольное законодательство Украины.

Примечательно, что накануне объявления строгого карантина в марте правительство Украины разрешило работу магазинов "Эпицентр" в запрещенный период.

Кроме того, выяснилось, что товары для продажи в сети "Эпицентр" доставили самолетом "Мрія" из Китая. Этот борт в Офисе президента пафосно называли гуманитарным рейсом.

Впоследствии совладелец сети, нардеп Александр Герега (депутатская группа "За майбутнє") отправил мэру Киева Виталию Кличко письмо с предложением покупать маски и другие медицинские товары непосредственно у него.

Спекуляции на респираторах

В начале пандемии коронавируса в Украине сеть "Эпицентр" воспользовалась ситуацией и с помощью спекуляций на респираторах БУК-3 при государственных закупках заработала порядка 5 млн грн всего за две недели. Следует подчеркнуть, что стоимость защитных средств была завышена на 40%.

Так, сначала в марте цена на респираторы поднялась с 13 до 25 грн. Однако когда у людей началась паника из-за резкого роста заболеваемости, цена взлетела до 60, а затем и вовсе до 100 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL: