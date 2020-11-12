"Эпицентр" после пиара на карантине принял новое решение

Сеть гипермаркетов "Эпицентр", которая сначала объявила о работе во время карантина выходного дня, сообщила, что будет продавать в это время исключительно продукты питания, медицинские товары и средства гигиены.

Об этом решении сказано на странице "Эпицентра" в Facebook. Там признали, что не согласны со всеми карантинными мерами.

"Во время карантина выходного дня сети "Эпицентр" и "Новая линия" будут реализовывать исключительно жизненно важные товары, разрешенные постановлением КМУ "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 г." № 641, к которым относятся продукты питания, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма, и будем доставлять пищу из наших ресторанов", –сказано в сообщении.

Также отмечено, что в торговых сетях "Эпицентр" и "Новая линия" введены беспрецедентные меры безопасности в связи с пандемией COVID-19.

Кроме того в сообщении подчеркнули, что сеть уважает позицию Кабинета Министров Украины и будет ее придерживаться, хотя не согласна со всеми карантинными мерами.

Сеть гипермаркетов признала карантинные ограничения Facebook "Эпицентр"

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook пообещал, что органы МВД и Национальная полиция тщательно проконтролируют, чтоб заявления руководства сети "Эпицентр" совпали с их реальными действиями по предупреждению распространению эпидемии COVID-19.

МВД проконтролирует работу гипермаркетов Facebook Антона Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после объявления Кабинетом министров Украины карантина выходного дня сеть гипермаркетов "Эпицентр" выпустила рекламу, в которой заявила, что будет работать также в субботу и воскресенье. Пренебрегая всеми запретами, в компании анонсировали продажу не только стройматериалов, но и продуктов, медикаментов и даже топлива для машин.