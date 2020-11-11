"Эпицентр" объявил о "72-часовой пятнице": реакция украинцев. Фото

Сеть гипермаркетов "Эпицентр" объявила, что будет работать на выходных, что вызвало неоднозначную реакцию в сети. Одни поддерживают такое решение, другие считают это недопустимым.

На своей странице в Facebook сеть написала, что "вводит 72-часовую пятницу" (чтобы посмотреть фото и реакцию украинцев, доскролльте страницу до конца).

Facebook "Эпицентра".

В посте сказано, что в магазинах есть "топливо, продукты и лекарства". Отметим, что в с полуночи 14 ноября начинает действовать карантин выходного дня, во время которого в субботу и воскресенье разрешено работать только автозапровочным станциям, аптекам и продуктовым магазинам.

Facebook "Эпицентра".

Некоторые украинцы возмущены таким решением и считают его циничным, особенно по отношению к другому бизнесу, который должен будет закрываться на выходные.

Негативная реакция украинцев на решение "Эпицентра".

Негативная реакция украинцев на решение "Эпицентра".

Негативная реакция украинцев на решение "Эпицентра".

Негативная реакция украинцев на решение "Эпицентра".

Негативная реакция украинцев на решение "Эпицентра".

Негативная реакция украинцев на решение "Эпицентра".

Другие же пользователи поддерживают "Эпицентр", поскольку в будни нет времени ходить за покупками, а в гипермаркетах сети есть все необходимое.

Позитивная реакция украинцев на решение "Эпицентра".

Позитивная реакция украинцев на решение "Эпицентра".

При этом не обошлось и без шуток, иногда даже жестких.

Некоторые начали шутить по поводу решения "Эпицентра".

Некоторые начали шутить по поводу решения "Эпицентра".

Некоторые начали шутить по поводу решения "Эпицентра".

Некоторые начали шутить по поводу решения "Эпицентра".

Некоторые начали шутить по поводу решения "Эпицентра".

Некоторые начали шутить по поводу решения "Эпицентра".

Некоторые начали шутить по поводу решения "Эпицентра".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 11 ноября ввел в Украине карантин выходного дня с 14 по 30 ноября. Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Напомним, что ранее журналисты обнародовали расследование, в котором речь идет о том, как как крупные ритейлеры пренебрегают жизнью и здоровьем украинцев ради сверхприбылей, кто их "крышует" и почему они убеждены в собственной безнаказанности. Оно касается "Эпицентра".