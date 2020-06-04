Эпицентр коронавируса в Украине накрыла еще одна опасная болезнь

В Черновицкой области коклюшем заболело рекордное количество детей. При этом регион является лидером по количеству зараженных коронавирусом в Украине.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В период с января по апрель 2020 года опасную болезнь выявили у 79 человек, сообщает пресс-служба Черновицкой областной администрации. При этом за аналогичный период прошлого года было выявлено только шесть случаев заболевания.

В Черновцах произошла вспышка коклюша

По словам заместителя директора Департамента здравоохранения Марии Полищук, вспышка коклюша связана с отсутствием прививок АКДС у детей. Она уточнила, что больных малышей стало больше в Кельменецком, Выжницком, Новоселицком и Кицманском районах.

"Особенность в том, что АКДС – комбинированная вакцина, которую обычно делают трижды малышам в первый год жизни. Она защищает от коклюша, дифтерии и столбняка. Поэтому если сейчас фиксируем рост случаев одного из этих заболеваний, можем спрогнозировать и увеличение других двух", – отметила специалист.

Ранее OBOZREVATEL писал, что врач-анестезиолог Черновицкой городской больницы №1 второй раз за время пандемии заразилась коронавирусом COVID-19.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!