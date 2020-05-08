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8 мая • обновлено в 13:25
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Эпицентр COVID-19 в Украине сместился: в области срочно созвали штаб

49.3т
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Львовская область дополнила список регионов-лидеров по распространению заболеваемости коронавирусом, из-за чего местные чиновники собрались на экстренное заседание для обсуждения путей решения проблемы.

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За последние сутки диагноз COVID-19 там подтвердили у 65 человек из 315 всех исследований. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это самый большой результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования", – заявил он.

Эпицентр COVID-19 в Украине сместился: в области срочно созвали штаб

Мэр Львова добавил, что дальнейшие действия по сдерживанию заболеваемости коронавирусом в регионе чиновники озвучат после заседания штаба. В то же время предупредил, что в области могут не ослабить карантинные мероприятия, как планировалось ранее.

Заметим также: на брифинге Минздрава министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что в разрезе регионов за последние сутки наибольшее количество случаев заражения COVID-19 зарегистрировано именно на западе Украины.

Кроме Львовщины, это также Черновицкая и Закарпатская области – 49 и 44 новых пациентов соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 8 мая, в Украине зарегистрировано 14 195 случаев заражения COVID-19.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Андрей Садовый
Место
Украина Львов
Тег
вирус
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Це ще раз дає зрозуміти: Україна велика країна із своїми регіональними особливостями, а тому центральна влада має це враховувати і передати більше повноважень регіонам. В т.ч. і по боротьбі з епідемією К19. А тому і терміни послаблення карантину і час його закінчення не можуть бути однаковими. Держава має в даному випадку жорстко контролювати транспортні потоки між областями!!!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Соломянюк Олекса, Санэпидстанции все "оптимизированы" Супруншей, кто на местах может что-либо определить - чиновники-рестораторы?
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