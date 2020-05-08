Эпицентр COVID-19 переместился на Львовщину: что будет с карантином в регионе

В связи с резким увеличением количества больных коронавирусом на Львовщине откладывается ослабление карантинных мероприятий, как планировалось ранее.

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Об этом во время брифинга сообщил мэр города Андрей Садовый. Он попросил горожан отнестись с пониманием к отсрочке некоторых разрешений и рассказал, что изменится с 11 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вчера мы получили конечное решение правительства и планировали сегодня принять целый перечень мероприятий по ослаблению карантина. Но жизнь вносит свои коррективи. Вы видите, что на протяжении последних трех дней мы имеем рост числа заболеваний. Фактически 65 положительных результатов за последние сутки. И есть такое впечатление, что такая динамика может расти. Поэтому мы провели сегодня комиссию по чрезвычайным ситуациям, но приняли не много положительных решений для львовян", – сказал Садовый.

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С 11 мая во Львове немного ослабят карантин, а именно:

откроют для посещения парки, скверы и спортивные площадки для индивидуального занятия спортом;

восстановят торговлю промышленной группы товаров, кроме одежды и обуви;

все магазины с хозяйственными и другими товарами будут работать. Так разгрузят наплыв покупателей из крупных торговых центров;

также заработают летние террасы кафе и ресторанов при строгом соблюдении протоколов.

В течение следующих трех дней на Львовщине будут следить за динамикой распространения коронавируса, чтобы понимать, что делать дальше. Во вторник, 12 мая, планируется созвать внеочередное заседание комиссии для принятия решения относительно работы салонов красоты и возможности продажи одежды и обуви.

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