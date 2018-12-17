Епифанию передали Вифлеемский огонь: видео знакового момента

Участники украинской скаутской организации "Пласт" привезли из Вены в Киев Вифлеемский огонь мира и передали его новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
Об этом сообщается на странице организации в Facebook. "В Михайловском Златоверхом соборе состоялась церемония передачи Вифлеемского огня мира общине Киева. Уже 22 год подряд члены Пласта привозят Вифлеемский огонь мира в Украине и распространяют его во все уголки страны, в частности, украинским военным на Востоке", — говорится в сообщении.
Митрополит выразили надежду на то, что этот свет принесет в Украину мир.
Facebook организации "Пласт"
"Потому что сейчас Украина по-особенному нуждается в этом справедливом мире", — подчеркнул Епифаний.
Как сообщал OBOZREVATEL, Митрополит Епифаний сообщил, что после получения Томоса от Вселенского патриарха, собирается сразу сформировать руководящие органы.
Напомним, 14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.
OBOZREVATEL публиковал самые значимые факты его биографии.
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