Епифанию передали Вифлеемский огонь: видео знакового момента

Участники украинской скаутской организации "Пласт" привезли из Вены в Киев Вифлеемский огонь мира и передали его новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook. "В Михайловском Златоверхом соборе состоялась церемония передачи Вифлеемского огня мира общине Киева. Уже 22 год подряд члены Пласта привозят Вифлеемский огонь мира в Украине и распространяют его во все уголки страны, в частности, украинским военным на Востоке", — говорится в сообщении.

Митрополит выразили надежду на то, что этот свет принесет в Украину мир.

Facebook организации "Пласт"

"Потому что сейчас Украина по-особенному нуждается в этом справедливом мире", — подчеркнул Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, Митрополит Епифаний сообщил, что после получения Томоса от Вселенского патриарха, собирается сразу сформировать руководящие органы.

Напомним, 14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

OBOZREVATEL публиковал самые значимые факты его биографии.