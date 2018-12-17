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Епифанию передали Вифлеемский огонь: видео знакового момента

2.1тЧитать материал на украинском

Участники украинской скаутской организации "Пласт" привезли из Вены в Киев Вифлеемский огонь мира и передали его новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook. "В Михайловском Златоверхом соборе состоялась церемония передачи Вифлеемского огня мира общине Киева. Уже 22 год подряд члены Пласта привозят Вифлеемский огонь мира в Украине и распространяют его во все уголки страны, в частности, украинским военным на Востоке", — говорится в сообщении.

Митрополит выразили надежду на то, что этот свет принесет в Украину мир.

Епифанию передали Вифлеемский огонь: видео знакового момента

Facebook организации "Пласт"

"Потому что сейчас Украина по-особенному нуждается в этом справедливом мире", — подчеркнул Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, Митрополит Епифаний сообщил, что после получения Томоса от Вселенского патриарха, собирается сразу сформировать руководящие органы.

Напомним, 14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

OBOZREVATEL публиковал самые значимые факты его биографии.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
"Вифлеемский огогь из Вены (?!!) в Киев" - ну чистые клоуны!
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