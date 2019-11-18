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18 ноября • обновлено в 23:17
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"Опомнитесь!" Епифаний выступил с обращением из-за Крыма

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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к украинской власти из-за собора святых Владимира и Ольга в аннексированном Крыму, который забрали оккупанты.

Храм находится в Симферополе и прихожан уж несколько раз выгоняли оттуда под разными предлогами. Соответствующий пост Епифаний разместил на своей странице в Facebook.

"Долгое время в аннексированном Крыму грубо нарушается одно из основных прав человека на свободу совести и религии. На днях российский суд в кассационной инстанции вновь отказался защитить это право от произвола чиновников", – написал он.

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Епифаний выступил с обращением из-за Крыма

Епифаний выступил с обращением из-за Крыма

informator.press

Глава церкви рассказал, что в Крыму возникла еще одна проблема – оккупанты задумали снести храм ПЦУ в Евпатории.

"Призываю украинское правительство наконец принять решение, которое, к сожалению, так и не было принято в течение предыдущих лет, для решения вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления в г. Симферополе. Этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны нашего государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне", – отметил он.

Епифаний также обратился к российским властям. "Опомнитесь и прекратите преступления против законов человеческих и закона Господня! Вспомните досадную судьбу советских атеистов и не повторяйте их пути, посягающих на храмы Божии", – призвал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2016 году представители подконтрольного России "Фонда имущества Крыма" пытались опечатать первый этаж кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги УПЦ КП в Симферополе.

  • Затем в начале 2019 года российские "власти" в аннексированном Крыму потребовали от представителей Православной церкви Украины "освободить помещение" собора.

  • 1 июля Арбитражный суд Крыма вынес решение об изъятии у ПЦУ указанного храма.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
церковь Православная церковь Украины
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Шо за Епифаний, и почему он трясёт своим томосом?!
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