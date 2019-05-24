Епифаний созвал священный синод: все подробности

В пятницу, 24 мая, под председательством блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания проходит заседание священного синода Православной церкви Украины.

Мероприятие началось в 10:00 в Доме митрополита, расположенном на территории Софии Киевской. Повестка дня официально не сообщалась.

Прибыл на заседание и почетный патриарх Филарет, который говорил о расколе ПЦУ и обмане с Томосом. Комментарии журналистам он дать отказался, передает BBC News Украина.

Митрополит Епифаний Facebook Епифания

При этом митрополит Епифаний и другие епископы перед началом заседания пообщались с журналистами, которых интересовал вопрос конфликта с Филаретом.

"Я не имел в последнее время общения с Филаретом. В Верховной Раде только во время инаугурации поздоровались", - рассказал глава ПЦУ.

По его словам, пока неизвестно, будет ли рассматриваться этот вопрос на заседании. "Если будут поднимать архиереи, возможно, я буду поддерживать их", - добавил митрополит.

Епифаний с епископами идут на синод ПЦУ BBC News Украина

BBC News Украина

Митрополит Винницкий и Барский Симеон сказал, что вряд ли на синоде будет рассматриваться вопрос "наказания Филарета". "Возможно, будут какие-то обращения по этому поводу, будем рассматривать", - отметил он.

Во время синода также будет рассмотрена ситуация внутри новосозданной церкви, планируется дать оценку действиям иерархов и принять решения для укрепления единства церкви.

Отметим, это второй Синод после создания единой православной церкви Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Филарет ранее сделал громкое заявление о том, что допускает раскол православия в Украине. Он утверждает, что Киевский патриархат продолжает существовать.

Также он заявил, что ПЦУ хочет получить статус патриархата, а не митрополии.

В свою очередь Епифаний отрицает раскол церкви, настаивая на единой Поместной Украинской православной церкви.

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