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Епифаний созвал священный синод: все подробности

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В пятницу, 24 мая, под председательством блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания проходит заседание священного синода Православной церкви Украины.

Мероприятие началось в 10:00 в Доме митрополита, расположенном на территории Софии Киевской. Повестка дня официально не сообщалась.

Прибыл на заседание и почетный патриарх Филарет, который говорил о расколе ПЦУ и обмане с Томосом. Комментарии журналистам он дать отказался, передает BBC News Украина.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Facebook Епифания

При этом митрополит Епифаний и другие епископы перед началом заседания пообщались с журналистами, которых интересовал вопрос конфликта с Филаретом.

"Я не имел в последнее время общения с Филаретом. В Верховной Раде только во время инаугурации поздоровались", - рассказал глава ПЦУ.

По его словам, пока неизвестно, будет ли рассматриваться этот вопрос на заседании. "Если будут поднимать архиереи, возможно, я буду поддерживать их", - добавил митрополит.

Епифаний с епископами идут на синод ПЦУ

Епифаний с епископами идут на синод ПЦУ

BBC News Украина

Епифаний созвал священный синод: все подробности

BBC News Украина

Митрополит Винницкий и Барский Симеон сказал, что вряд ли на синоде будет рассматриваться вопрос "наказания Филарета". "Возможно, будут какие-то обращения по этому поводу, будем рассматривать", - отметил он.

Во время синода также будет рассмотрена ситуация внутри новосозданной церкви, планируется дать оценку действиям иерархов и принять решения для укрепления единства церкви.

Отметим, это второй Синод после создания единой православной церкви Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Стамбульский филиал без Порошенко зачахнет. Это его детище...Попы передеруться за скудные церрковные кассы, а еще в Стамбул надо отстегивать. Веселье продолжается...Как сказал слабоумный Парубий "Було весело"...Оно и було и есть будет весело ...пока , как всегда не развалится все к чертям собачим..
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