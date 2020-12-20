Епифаний рассказал, почему УПЦ МП против приезда Варфоломея в Украину

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что российская православная церковь создает искусственные преграды, чтобы помешать приезду Вселенского патриарха Варфоломея в Украину.

В интервью изданию "Радио Свобода " митрополит Киевский и всея Украины отметил, что они якобы всегда протестуют и пугают религиозной войной, но этого не произойдет.

Епифаний напомнил приезд в Украину Папы Римского Иона Павла II. Тогда также велись споры и протесты со стороны российской православной церкви.

"Они говорили о том, что будут споры и религиозная война, когда Украина получит томос. Но мы видим, что все происходит мирно, если не вмешивается иностранная страна и не создает искусственных преград", – сказал он.

По словам Епифания, приезд патриарха Варфоломея покажет то, что это каноническая территория православной церкви Украины.

"Для нас важен приезд патриарха Варфоломея, потому что он говорит то, что это каноническая территория Православной церкви Украины. Потому Вселенский патриарх не приедет в РПЦ в Украине. И президент Зеленский, когда пригласил патриарха Варфоломея в Украину, показал, что это также каноническая территория ПЦУ", – отметил митрополит.

Напомним: Вселенский патриарх Варфоломей объявил, что посетит Украину с официальным визитом в День Независимости в августе 2021 года в ответ на приглашение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский уже дважды встречался с Варфоломеем. Первый визит к патриарху в Стамбуле состоялся 8 августа прошлого года, а второй – 16 октября. Варфоломей последний раз был в Украине в июле 2008 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Варфоломей поздравил украинцев с государственным праздником – Днем Независимости.