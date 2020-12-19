Епифаний рассказал, можно ли будет посетить церковь на Рождество и во время локдауна

В Украине с начала введения локдауна (8 января) храмы закрываться не будут, но церкви должны придерживаться карантина.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

"Мы благодарны украинскому правительству за то, что храмы не закрывают, богослужения будут совершаться при определенных условиях, но это хорошо. Потому что мы в это время должны возносить свои молитвы к Богу, чтобы Господь нам помог преодолеть эти вызовы", – сообщил он.

Епифаний также сказал, что представители церкви неоднократно встречались с президентом Владимиром Зеленским. На встречах обсуждались пути совместной работы, нацеленной на борьбу COVID-19.

"Недавно Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций встречался с премьер-министром. И мы даже создали соответствующую рабочую группу. И сейчас мы видим, что правительство прислушивается к нашим советам, есть соответствующие решения. Храмы не будут закрываться, но и церкви также не должны злоупотреблять, должны придерживаться карантина, подходить к этому разумно, взвешенно и ответственно", – добавил митрополит.

При этом глава ПЦУ подчеркнул, что Рождество это такой праздник, когда украинцы собираются вместе.

"Была Пасха, а сейчас Рождество Христово, такие праздники, когда все встречаются, отмечают, колядуют, вместе собираются, и поэтому это будет сложно для украинцев. Хотя часть времени будет проведено без жестких ограничений. Это Рождество Христово. А дальше будет видно. Если все же это будет введено, то я считаю, что нужно соблюдать разумно", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине пояснили, почему 8 января станет началом локдауна.