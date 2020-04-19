Епифаний рассказал, как освятить пасхи дома

Пасхальные куличи можно освятить самостоятельно дома. Для этого ходить в церковь и нарушать правила карантина не нужно.

Об этом ТСН рассказал Митрополит Киевский и Всея Украина Епифаний. По его словам, ко всем богослужениям можно присоединиться онлайн и посмотреть их по телевизору, или через интернет.

"Каждый может дома помолиться и побрызгать пасхи Иорданской свяченной водой", – подчеркнул митрополит.

Епифаний подчеркивает необходимость соблюдения карантинных мероприятий для всех православных верующих, независимо от конфесии. "Я думаю, что совместными усилиями мы и в этом году достойно отпразднуем воскресение Христово, приобщаясь к богослужениям онлайн", – пояснил Митрополит.

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