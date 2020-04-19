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19 апреля • обновлено в 09:56
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Епифаний рассказал, как освятить пасхи дома

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Пасхальные куличи можно освятить самостоятельно дома. Для этого ходить в церковь и нарушать правила карантина не нужно.

Об этом ТСН рассказал Митрополит Киевский и Всея Украина Епифаний. По его словам, ко всем богослужениям можно присоединиться онлайн и посмотреть их по телевизору, или через интернет.

"Каждый может дома помолиться и побрызгать пасхи Иорданской свяченной водой", – подчеркнул митрополит.

Епифаний подчеркивает необходимость соблюдения карантинных мероприятий для всех православных верующих, независимо от конфесии. "Я думаю, что совместными усилиями мы и в этом году достойно отпразднуем воскресение Христово, приобщаясь к богослужениям онлайн", – пояснил Митрополит.

Епифаний рассказал, как освятить пасхи дома

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В воскресенье, 19 апреля, вся Украина отмечает Пасху в необычных условиях: в стране введен карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19.

  • Президент Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от посещения храмов и остаться дома, а ряд телеканалов вести трансляции богослужений.

  • На пасхальные выходные до 21 апреля в стране усилены карантинные меры. В ряде городов не будут работать даже продуктовые магазины, а некоторые населенные пункты полностью закрылись.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пасха
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
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