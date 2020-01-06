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6 января • обновлено в 18:02
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Епифаний проводит Рождественское богослужение в Михайловском соборе: смотреть онлайн

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Глава Православной церкви Украины Епифаний проводит Рождественское богослужение в Михайловском соборе Киева.

До этого Митрополит совершил богослужение в кафедральном храме Свято-Михайловского Златоверхого собора.

Примечательно, что ровно год назад, 6 января, ПЦУ получила Томос об автокефалии, который был предоставлен Вселенским патриархом Варфоломеем.

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Епифаний

Епифаний

ПЦУ

Как писал OBOZREVATEL, в будущем Православная церковь Украины перейдет на Григорианский календарь, и тогда все церковные праздники будут перенесены.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Рождество
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина Киев
Тег
Православная церковь Украины
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