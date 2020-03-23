Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал прихожан придерживаться правил карантина, введенного из-за распространения коронавируса.

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Глава ПЦУ заявил, что это будет проявлением силы веры, а не слабости. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Епифаний призвал прихожан оставаться дома facebook.com/epifaniy

"Сегодня Украина вместе со всем миром противостоит распространению угрожающей болезни. Одним из действенных средств против распространения вируса является соблюдение условий карантина и самоизоляция. И мы, как Церковь, как сообщество верующих, вместе с народом несем бремя ограничений – не от нашего бессилия, но имея силу, которую дает нам вера в Бога, и принимая все, что произошло, как напоминание о необходимости заботиться о вечном больше, чем о временном", – отметил Епифаний.

Предстоятель подчеркнул, что добровольное принятие бремени самоограничения не считается проявлением слабости.

"Когда мы остаемся в своих домах, то это не из-за слабости, а из-за силы нашей веры, потому что тем самым мы подаем пример своим ближним, что мы заботимся о них, и свидетельствуем о том, что наши дома также являются местом молитвы", – заявил Епифаний.

Он добавил, что благодаря прогрессу есть возможность общаться на расстоянии, и ее следует использовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 23 марта в Украине обнаружено 78 случаев заражения. Три пациента с COVID-19 скончались. Из-за быстрого распространения вируса Украина пошла на серьезные меры. В Киеве с понедельника, 23 марта, полностью остановится общественный транспорт. Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 12 марта, предварительно он продлится до 3 апреля.

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