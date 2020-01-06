Епифаний поздравил украинцев с Рождеством: глава ПЦУ вспомнил о войне и пленных

Глава Православной церкви Украины Епифаний поздравил украинцев с Рождеством.

Митрополит вспомнил о годовщине предоставления ПЦУ Томоса и других важный событиях минувшего года. Епифаний также вспомнил о тех, кто защищает независимость Украины от российской агрессии и пожелал пленным скорее вернуться домой.

"В эти праздничные дни сердечно поздравляю всех вас с Рождеством Христовым и Новым годом. Поздравляю президента, парламент и правительство Украины. Наши совместные сердечные поздравления обращаем к мужественным защитников Украины – военнослужащих и всех, кто противостоит агрессии против нашей Родины, защищает ее независимость, территориальную целостность и суверенитет. Мы просим у Бога, чтобы Он хранил вас от всякого зла.

В прошлом году из плена и несправедливого заключения был освобожден многие наши соотечественники, однако, к сожалению, в эти праздничные дни, гораздо больше наших братьев и сестер находятся в условиях оккупации, в плену и за решеткой в ​​чужой земле. Мы просим у Господа милости и заботы для всех вас и верим, что приближается день вашего освобождения", – сказал он.

Епифаний ПЦУ

Как писал OBOZREVATEL, накануне украинцев с Рождеством также поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

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