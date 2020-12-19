Епифаний пояснил, будет ли в Украине единое Рождество 25 декабря

В Украине празднование Рождества Христова в один день, только 25 декабря, возможно лишь тогда, когда к такому решению "созреют" церковь и верующие.

Сейчас же, как свидетельствуют данные социологов, не менее 60% украинцев выступают против этого. А церковь не может допустить "еще одного раскола", заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода".

"В целом я не против, но мы как церковь опираемся на своих верных, потому что мы только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ. И если сейчас перейдем на новый календарь, то, соответственно, состоится еще один раскол... Мы не можем говорить про два Рождества", – пояснил священнослужитель.

От подчеркнул, что это не запрещает гражданам, в том числе и на государственном уровне, праздновать два Рождества, ведь в стране 25 декабря признано официальным выходным. Однако пока, убежден митрополит, нет переходного периода для того, чтобы вообще отойти от празднования 7 января.

Епифаний добавил, что движение до принятия соответствующего решения должно происходить "из низов".

"Оно состоится, но когда к этому подойдет сознательно украинский народ, православные верующие и не только православные, другие христиане, потому что все это взаимосвязано между собой. Когда мы увидим, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе", – отметил он.

Глава ПЦУ считает, что все это вопрос времени, но трудно спрогнозировать, сколько именно лет для этого понадобится.

"Нужно заниматься просветительской работой. Ибо мы видим, что в других поместных православных церквях, например, Элладская, Румынская церкви, в свое время перешли на новый календарь, все же у них есть определенное разделение – остались те, которых называют "старостильщиками", то есть они празднуют по старому стилю. Мы не имеем права допустить разделения", – подытожил Епифаний.

Отметим, что такого же мнения придерживается патриарх Украинской греко-католической церкви Святослав. По его словам, дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря в Украине можно перенести, если это решение примут сами миряне, а не церковники. Ведь если вопрос решит только духовенство, это вызовет дополнительные споры.

В Украине православные верующие празднуют Рождество 7 января, тогда как католики – почти на две недели раньше, 25 декабря. Почему сегодня среди христиан не существует единого взгляда на дату празднования – читайте в материале.

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