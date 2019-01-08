Епифаний поддержал: в ПЦУ приняли решение по языку богослужений

В Православной церкви Украины собираются сохранить привычный язык богослужений для церковных общин национальных меньшинств.

Об этом на брифинге сообщил архиепископ Буковинский и Хотинский Герман, передает "Укринформ". Они отметили, что данный вопрос особенно актуален для Буковины.

"Во многих румынских средствах массовой информации еще до Объединяющего собора рассказывали, что якобы будет сплошная украинизация церкви, а область, как известно, многонациональная. Таким образом пугали румыноязычное население Буковины, что якобы сейчас украинцы придут и заберут ваш язык, ваши традиции. Но это неправда", — подчеркнул архиепископ Герман.

"Наша церковь открыта абсолютно для всех, независимо от того, кто на каком языке разговаривает или на каком языке хочет совершать богослужения", — добавил он.

Церковник привел пример одной из первых буковинских общин, которая решила перейти из Московского патриархата в ПЦУ и которой оставили церковнославянский язык богослужения.

"Вот, например, приход села Шишковцы Кицманского района. После перехода в единую украинскую церковь люди попросили оставить церковнославянский язык в богослужении. Они к нему привыкли, так почему мы должны быть против? Спросили у Блаженнейшего митрополита Епифания, он также поддержал это решение, я благословил, и оставили там церковнославянский язык.

Так же и с румыноязычными селами нашей области. Если люди захотят, то оставят румынский язык богослужения, если захотят — перейдут на украинский. Ничто не должно быть препятствием для объединения", — добавил архиепископ.

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