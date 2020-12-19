Епифаний объяснил, почему Зеленский "забыл" о годовщине создания ПЦУ

Алексей Титофф Общество 22:44, 19.12.2020 Обновлено: 22:45, 19.12.2020

Президент Владимир Зеленский не поздравил Православную церковь Украины с годовщиной создания так как он нейтрально относится к таким событиям.

Такое мнение в интервью "Радіо Свобода" выразил предстоятель Православной церкви Украины митрополит митрополит Епифаний. Он отметил, что в ПЦУ не ожидали особых поздравлений ни от власти, ни от главы государства.

"Кто поздравил, тот поздравил. Это как в день рождения, когда человек, например, получает поздравления, желающий поздравить, он поздравит. И мы знаем позицию президента Зеленского, что он относится нейтрально или равноудаленно ко всем другим церквям", – сказал митрополит.

Епифаний добавил, что достаточно того, что ПЦУ поздравили предстоятелей церквей, которые признали автокефалию.

Напомним, что президент Зеленский второй год подряд проигнорировал годовщину создания Православной церкви Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря 2020 года ПЦУ отметила вторую годовщину своего появления. В Софийском соборе Киева состоялась традиционная торжественная литургия, которую отслужил митрополит Епифаний.

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