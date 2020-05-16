Епифаний обратился к Шмыгалю из-за ослабления карантина

Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Епифаний обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю о применении адаптивного карантина к религиозным организациям.

Глава ПЦУ отметил, что его предложения основаны на европейском опыте выхода из карантина, сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Предложения основанные на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призваны обеспечить баланс между необходимостью защиты населения от распространения болезни и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения", – говорится в сообщении.

Митрополит Епифаний и Денис Шмыгаль

Добавим, что Епифаний попросил Шмыгаля рассмотреть предложение " в ближайшее время".

Отметим, что спикер ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) в Facebook раскритиковал церковные обряды по телевиденью.

"Трансляция изображения Евхаристии – не является самой Евхаристией, а лишь трансляцией образа Евхаристии. И потому как икона не может заменить Христа, которого изображает, так аудио-видео изображение Евхаристии не может считаться самой Евхаристией", – отметил он.

Евстратий также упомянул, что даже в СССР не было таких ограничений, как на карантине.

"Во времена советского гонения на веру зарубежные радио транслировали богослужения (литургии), но я не слышал, чтобы у кого-то возникала мысль, что можно предложить верующим на территории СССР поставить на столе хлеб и вино и сказать, что во время трансляции они "станут Телом и Кровью", которыми можно причаститься. А условия советских гонений были значительно хуже, чем ограничения карантина", – добавил священнослужитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин в Украине из-за коронавируса продолжат.