Епифаний назвал условие легализации медицинского каннабиса в Украине

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что допускает легализацию марихуаны в Украине для использования ее только в медицинских целях

Свое мнение по поводу каннабиса Епифаний высказал в интервью "Радио Свобода". Он сообщил, что уже обсуждал вопрос легализации наркотического вещества с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Священнослужитель подчеркнул, что законный оборот марихуаны возможен исключительно в медицинских целях, если ее применение принести пользу человеку.

"Потому, встречаясь даже с премьер-министром, и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве", – рассказал Епифаний.

Впервые за использование марихуаны в медицинских целях в Украине на государственном уровне выступила бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она отметила, что медицинская марихуана имеет множество доказанных лечебных эффектов, поэтому разрешена во многих странах мира.

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