Епифаний назвал условие легализации медицинского каннабиса в Украине
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что допускает легализацию марихуаны в Украине для использования ее только в медицинских целях
Свое мнение по поводу каннабиса Епифаний высказал в интервью "Радио Свобода". Он сообщил, что уже обсуждал вопрос легализации наркотического вещества с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Священнослужитель подчеркнул, что законный оборот марихуаны возможен исключительно в медицинских целях, если ее применение принести пользу человеку.
"Потому, встречаясь даже с премьер-министром, и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве", – рассказал Епифаний.
Впервые за использование марихуаны в медицинских целях в Украине на государственном уровне выступила бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она отметила, что медицинская марихуана имеет множество доказанных лечебных эффектов, поэтому разрешена во многих странах мира.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Владимир Зеленский объяснил свою позицию по легализации каннабиса, отметив, что в таких странах, как США, Канада, Польша и Литва уже доступны лечебные препараты на основе этого вещества, но у нас в стране это полностью нелегально.
Во время местных выборов в Украине 25 октября был проведен опрос от президента. По результатам обработки 74% анкет легализации каннабиса поддержали 64,88%, против – 29,53%.
В конце октября нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан говорил, что Верховная Рада может рассмотреть вопрос легализации каннабиса.
Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде уже готовит законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине. Об этом заявил глава парламентской фракции СН Давид Арахамия.