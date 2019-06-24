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Епифаний экстренно созвал Синод: первые подробности

13.2тЧитать материал на украинском

В Киеве на территории Софии Киевской проходит священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ).

Заседание началось в 10:00 24 июня под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Архиепископы отмечают, что на повестке дня стоит вопрос о принятии решения относительно заявлений Почетного патриарха Филарета о "восстановлении" Украинской православной церкви Киевского патриархата. Самого патриарха на синоде нет.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

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Епифаний после завершения Синода планирует встретиться с журналистами и проинформировать о его результатах.

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Так как Филарет восстановил Киевский патриархат и не отдаст Владимирский собор ПЦУ, придётся Епифанию устроить свою резиденцию на фабрике «Рошен».
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Идииоты .
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Упоротого Свина надо канонизировать...Святой Петр2 , покровитель алкоголиков и воров...А Больше что еще они могут рассматривать?
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