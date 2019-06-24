Епифаний экстренно созвал Синод: первые подробности

В Киеве на территории Софии Киевской проходит священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ).
Заседание началось в 10:00 24 июня под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
Архиепископы отмечают, что на повестке дня стоит вопрос о принятии решения относительно заявлений Почетного патриарха Филарета о "восстановлении" Украинской православной церкви Киевского патриархата. Самого патриарха на синоде нет.
Митрополит Епифаний
Facebook Епифания
Епифаний после завершения Синода планирует встретиться с журналистами и проинформировать о его результатах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Позже Филарет собрал "собор", на котором отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.
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