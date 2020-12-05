1. У нас не может быть явного снижения заболеваемости по Ковид. Для этого ничего существенного не сделано. Может быть задержка выдачи положительных результатов тестов, может даже по "просьбе" сверху. Могут быть не принятые в больницу, не отправленные семейным врачом на обследование, и так далее. И варьировать этими результатами можно сколько угодно, как цифрами в рейтингах. Как результатами опросов. Как кому удобно.

2. Любой магазин, любой бизнес, наполняющий бюджет, в том числе и участвующий в оплате расходов на президента – имеет право расти в "геометрической прогрессии". А вот Эпицентры, разрастающиеся в последнее время тоже в "геометрической прогрессии", стесняюсь спросить – имеют право на рекламу от президента? Или Зеленский только Рошен рекламирует?

3. Венедиктова вам не напоминает Поклонскую?

"Око государево"... Ничто так не выдавало Штирлица...

И это так, некоторые мысли в начале дня.