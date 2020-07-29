Эпидемия COVID-19 в Украине усилится, смертей будет больше: прогноз от НАН по регионам на неделю

Эпидемия коронавируса в Украине после двух недель стабилизации снова набирает обороты. До следующего вторника 4 августа, число новых инфекций увеличится и будет колебаться в пределах 905-1260, со средним суточным показателем 1080. Для сравнения на прошлой неделе было меньше – 763 случая. Больше всего больных традиционно будут фиксировать на западе страны – Львовщине, Ивано-Франковщине, Ровенщине и в Киеве. При этом в столице, несмотря на стабильный рост количества новых случаев в течение последних двух месяцев, уменьшается количество смертей от коронавируса.

Такой прогноз рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, дал OBOZREVATEL вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

Прогноз эпидемии коронавируса в Украине

Прогноз эпидемии коронавируса в Украине

"Статистика по Украине за последнюю неделю демонстрирует устойчивый рост. Количество новых выздоровевших в течение трех недель колеблется в пределах 700, но при этом растет количество новых больных – в среднем по 880 в сутки. Уровень смертности по сравнению с прошлой неделей не изменился и составляет 17 человек. Вполне возможно, что в следующую неделю эта цифра увеличится до 18. Колебания будут в пределах 16-21. Больше всего больных будет во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях и в Киеве. Кстати, в Киеве стабильно на протяжении последних недель уменьшается смертность от коронавируса", – подчеркнул академик.

По его словам, после длительной положительной динамики вновь начало увеличиваться количество новых случаев в Черновицкой области, а вот Львовщина и Закарпатье демонстрируют положительную динамику. Увеличение количества новых случаев не связано с увеличением объемов тестирования.

С подробным анализом статистических данных и прогнозом течения эпидемии можно ознакомиться на странице НАН Украины.