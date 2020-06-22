Эпидемия коронавируса в Украине усилится, в июле COVID-19 могут заражаться по 2 тыс. в день: подробный прогноз НАН

К концу недели, 26 июня, количество инфицированных коронавирусом в Украине будет расти и колебаться в пределах 865-1510, среднее суточное число составит 1170 случаев. При этом количество смертей может достичь 20-24 в сутки.

Больше всего больных прогнозируется на Львовщине, Закарпатье, Ривненщине и Волыни. Киевская, Черновицкая области и Киев покажут определенную стабильность.

Если в ближайший 20-дневный период карантин не усилят или не будут приняты меры по его соблюдению, а контактность населения останется неизменной, в середине июля ежедневное количество новых инфекций может превысить 2 тыс.

О таком прогнозе рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, OBOZREVATEL рассказал вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

"Наблюдаем достаточно мощную вторую волну развития эпидемии, которая соответствует пессимистическому варианту нашего прогноза, обнародованного еще 2 июня. Дальнейшее оценивание не добавляет оптимизма. Увеличение тестирований и смягчение карантина дало комбинированный эффект", – отметил академик.

Он уточнил, что эпидемию провоцирует несоблюдение карантина. "Об ухудшении эпидемиологической ситуации говорит рост числа смертей: 16 умерших против 10 в конце мая. Это расплата за легкомыслие и разгильдяйство. Ношение маски в людных местах является обязательным", – подчеркнул Загородний.

По его словам, прогнозы на текущую неделю не учитывают увеличения количества тестирований и усиления карантина в отдельных регионах. Также в академии рассмотрели два сценария для каждой области: с постепенным увеличением уровня контактности на 25% и уменьшением на 25%.

Прогноз развития эпидемии до конца недели, 26 июня

Напомним, по прогнозам врача-инфекциониста и бывшего главы Центра здоровья Владимира Курпиты, до 25 июня в Украине увеличится количество зараженных коронавирусом, правительство может вернуть карантин, чтобы не допустить еще большей вспышки.

С подробным прогнозом рабочей группы можно ознакомиться на странице НАН Украины.