Коронавирус в Украине затихает: наметилась оптимистическая тенденция

Снижение количества инфицированных коронавирусом в последние дни в Украине свидетельствует о том, что распространение эпидемии приостанавливается.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал вице-президент НАН Украины, академик Анатолий Загородний. По его словам, имеется в виду ситуация, когда количество выздоровевших в разы превышает количество тех, кто заразился.

"В последние дни у нас выздоравливает больше людей, чем инфицируется. Это положительная тенденция, свидетельствующая о приостановке распространения эпидемии. Но поскольку ослабление карантинных мероприятий состоялось 22-23 мая, а инкубационный период вируса длится 10-14 дней, в средине следующей недели мы увидим, ухудшилось эпидемическое состояние по сравнению с тем, что было до 22 мая или нет", – подчеркнул академик.

Коронавирус в Украине espreso.tv

По его словам, если в начале июня не будет критических изменений в цифрах в сторону роста, это будет свидетельствовать о спаде активности вируса.

"Дней 20 назад у нас был максимум заболевших. Сейчас у нас по 300-450 ежедневно, что означает тенденцию к уменьшению количества инфицированных. Это склон еще очень пологий, но он есть и это уже важно, ведь показывает ежедневное уменьшение заболевших. Но в то же время у нас до сих пор сохраняется пестрая статистика по регионам", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в случае второй волны коронавируса в Украине медики будут предлагать другую стратегию борьбы, которая будет направлена на предотвращение нового тотального карантина.