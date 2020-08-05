Эпидемия COVID-19 нанесет удар по Украине: количество больных приблизится к 1700 в сутки. Прогноз НАН

Эпидемия коронавируса в Украине не утихает и набирает обороты. До следующего вторника, 11 августа, количество новых инфицированных в сутки будет колебаться в пределах 1092-1680 при среднем значении – 1380. На прошлой неделе эта цифра составляла 1080, а две недели назад – 763.

Больше всего больных будут фиксировать традиционно на западе страны: во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях и в Киеве. На этой неделе к ним присоединится еще Харьковщина.

Такой прогноз рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, дал OBOZREVATEL вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

Согласно данным, на этой неделе по сравнению с прошлой увеличится количество смертей – до 22 в сутки против 19.

Прогноз по развитию эпидемии коронавируса в Украине

Прогноз по развитию эпидемии коронавируса в Украине

"Статистика по Украине за последнюю неделю демонстрирует устойчивый рост. Среди регионов с высоким уровнем пораженности быстрые темпы распространения эпидемии в Ивано-Франковской, Харьковской и Черновицкой областях. Эпидемия разворачивается", –подчеркнул специалист.

"Дольше всего больные выздоравливают в Киеве, в среднем по 36 дней, а быстрее – в Черкасской, Харьковской и Хмельницкой областях – по 15. Период выздоровления почти не зависит от того, был ли больной госпитализирован или находился на самоизоляции", – добавил Загородний.

По его словам, в целом, летальность болезни продолжила незначительное снижение, а динамика среднего возраста умерших не проявляет однозначных тенденций.

Так, смертность среди мужчин в Украине выше, чем среди женщин – 53,3% против 42,4%. Среди детей до 10 лет смертей не зафиксировано.

Прогноз по развитию эпидемии коронавируса в Украине

С подробным прогнозом НАН о ходе эпидемии коронавируса в Украине читайте здесь.