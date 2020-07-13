Эпидемия COVID-19 в Украине утихнет. Подробный прогноз от НАН

К концу текущей недели, 17 июля, эпидемия коронавируса в Украине замедлится, а количество зараженных будет колебаться в пределах 598-910 случаев в день. Среднее количество новых инфицированных составит 750 человек (на прошлой неделе было 876. – Ред.). Смертность останется почти неизменной по сравнению с прошлыми неделями – 17-22 человека в сутки. Больше всего больных, как и в предыдущие недели, будут фиксировать на Львовщине, Закарпатье и в Киеве.

Такой прогноз рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, дал OBOZREVATEL вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

Статистика по Украине за последние 2 недели демонстрирует положительную динамику

"Эпидемия коронавируса в Украине начинает стабилизироваться, статистика за последние две недели демонстрирует положительную динамику и дает основания для оптимистичных прогнозов. На прошлой неделе постепенно уменьшилось среднее количество новых инфицированных, а это 754 случая в день, и резко увеличилось количество выздоровевших", – отметил академик.

Количество новых активных инфицированных начало стремительно уменьшаться, зеленая линия

По его словам, эти данные несколько лучше, чем прогноз на прошлую неделю. А наиболее пораженные регионы – Львовская, Ривненская и Закарпатская области – показали меньший уровень новых заражений, чем прогнозировалось.

Прогнозные значения новых инфицированных в день для регионов Украины и текущая оценка репродуктивного числа на 10.07.2020 г.

"Дольше всех выздоравливают в Киеве. Независимо от того, был ли инфицированный на самоизоляции или госпитализирован, этот процесс в среднем длится 43 дня", – уточнил он.

С подробным анализом статистических данных и прогнозом течения эпидемии можно ознакомиться на странице НАН Украины.