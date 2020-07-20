Эпидемию коронавируса невозможно остановить в отдельных регионах Украины. Подробный прогноз НАН на неделю
Эпидемия коронавируса в Украине начинает стабилизироваться, количество новых зараженных до конца недели, 24 июля, будет колебаться в пределах 518-1050 (на прошлой было 598-910. – Ред). В среднем число новых инфицированных составит 763 случая. Смертность уменьшится и выйдет на уровень 13-17 случаев в сутки (біло 17-22 человека. – Ред). Больше всего больных, как и в предыдущие недели, будут фиксировать на Львовщине, Закарпатье и в Киеве.
Такой прогноз рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, дал OBOZREVATEL вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.
Ситуация улучшается, но не везде
"Анализ статистических данных показывает, что ситуация по Украине выглядит стабильной, однако статистика за последнюю неделю демонстрирует нейтральную тенденцию. В отдельных регионах эпидемию остановить пока не удалось. Увеличение количества больных вероятно в Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской областях и в Киеве", – отметил академик.
По его словам, одной из тенденций эпидемии в Украине является то, что количество новых выздоровевших колеблется, а резкий рост выздоровлений прекратился.
Средненедельное число новых инфицированных по состоянию на 17 июля вышло на уровень 745 случаев и 16 смертей (на три меньше, чем на предыдущей неделе).
"Среди выявленных случаев снижается уровень смертности. Возможно, это связано с ростом эффективности выявления больных, эффективностью лечения или сам вирус мутировал", – добавил Загородний.
С подробным анализом статистических данных и прогнозом течения эпидемии можно ознакомиться на странице НАН Украины.