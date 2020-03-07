Эпидемия коронавируса: как избавиться от болезни и что важно знать о симптомах

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Лилия Белоус – Генеральный директор Национального комитета Красного Креста в Украине, Зорян Шкиряк – советник Министра внутренних дел, Андрей Скипальский – Генеральный директор Директората общественного здоровья МОЗ Украины говорили о вспышке смертельного коронавируса.

- ПОПОВА: По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире уже 93 000 случаев коронавируса, из них около 3 000 смертей. Первый случай на этой неделе уже был официально идентифицирован в Украине. Чем вообще коронавирус отличается от обычных гриппов, ОРВИ и других видов вирусов, которые до этого были в мире?

- БЕЛОУС: В первую очередь это этимология своего происхождения и способа передачи. Если мы говорим, например, о количестве заболевших, и количестве людей, погибших от последствий, вызванных коронавирусом, то, к сожалению, каждый год в стране умирает гораздо больший процент людей именно от гриппа и его последствий, чем от коронавируса. Но не изучена структура, отсутствие вакцин от нового типа коронавируса вызывает в первую очередь определенную панику и невозможность локализовать быстро передачу коронавируса. Это также приводит к его распространению.

- ПОПОВА: Каков процент выздоровления, каков процент смертности от этого вируса?

- Белоус: Мы говорим с вами о достаточно высоком проценте выздоровления. Ведь на сегодняшний день уже выздоровели более 40 000 человек. И по сравнению с коронавирусами, которые были в 2003 году и острыми респираторными заболеваниями, которые были 10 лет назад – всего 2-2,5% смертности.

- ПОПОВА: Но тот вирус не так быстро распространялся, насколько я понимаю.

- БЕЛОУС: Вопрос стоит именно в неопределенной этимологии происхождения и отсутствии вакцинации.

- ПОПОВА: Скажи, Зорян, пограничники относятся также к Министерству внутренних дел, как они проверяют тех людей, которые едут в Украину?

- ШКИРЯК: С вашего разрешения, я сперва отреагирую. Я хочу согласиться с коллегой, потому что я думаю, что у нас значительно больше паники и истерии информационной вокруг коронавируса, чем реалии, которые есть в этой ситуации. Я всегда привожу пример, что у нас от рака ежегодно умирает более 50 000 человек. От обычного гриппа в Украине и в мире, и в том же Китае, умирает гораздо больше людей, чем от коронавируса. Но имеем ситуацию, имеем такую повальную истерию, и поэтому вокруг этого происходят разного рода и манипуляции, и в том числе подогревается паника. Кстати, я сегодня также читал и в западных СМИ, и в украинской прессе, что и в том же Китае уже идет на спад активность распространения.

- ПОПОВА: А благодаря каким методам идет на спад?

- ШКИРЯК: О методах говорить мне лично сложно, потому что, наверное, это комплекс мер, которые используются различным странами. В каждой стране по-своему, в том же Китае. Вот Вы говорили о том, что были в определенной степени заблокированы города и так далее. Я думаю, что нам это не грозит точно. И безусловно, пограничная служба и все подразделения Министерства внутренних дел работают, как часовой механизм, четко и эффективно. Сегодня всем, кто прибывает, измеряют температуру, и собственно, те люди, которые находятся в зоне риска, доставляются на дополнительное обследование. Это уже вопрос врачей. И, собственно, то, что сегодня необходимо от подразделений Министерства внутренних дел, осуществляется на высоком профессиональном уровне. Кстати, это отмечают даже те, кто прибывает в Украину из-за границы, и наши партнеры из Европейского Союза, из Соединенных Штатов Америки. Меры безопасности и действия по предотвращению сегодня используют все страны, которые тем или иным образом представляют угрозу распространения этого вируса.

- ПОПОВА: Я видела новость на прошлой неделе, кажется, что у Вас появился специальный вертолет со специальными боксами для перевозки людей с подозрением на коронавирус.

- ШКИРЯК: Сегодня в Украине чрезвычайно эффективная система авиационной безопасности, как раз благодаря четкой позиции министра внутренних дел Арсена Авакова. Вы знаете, что мы сегодня задействуем новейшие вертолеты Airbus Puma для того, чтобы внедрять их для различных мероприятий и для полицейских, и для Нацгвардии, и, безусловно, для ГСЧС, то есть использовать его для экстренной медицины. И, да, действительно, сегодня у нас на круглосуточном дежурстве находится такая техника, которая в случае необходимости имеет полный комплект обеспечения соответствующим и медицинским снаряжением для того, чтобы в случае необходимости эвакуировать, перевозить из одной части Украины или региона в другую, в том числе людей, которые заражены коронавирусом. Пока такой необходимости, слава Богу, не было, надеюсь, что и не будет, но мы готовы ко всем вызовам.

- ПОПОВА: Это хорошо. Я надеюсь, что к нам присоединится еще один гость, это Андрей Скипальский – Генеральный директор Директората общественного здоровья МОЗ Украины. Андрей, добрый день, спасибо, что присоединились. Андрей, скажите, а сколько было обращений на подозрение? Сколько проверок вы сделали?

- СКИПАЛЬСКИЙ: На сколько мне известно, еще находятся в лаборатории на проверке где-то порядка 8-9 тестов, по которым предоставляются результаты. Общее количество я Вам не скажу, потому что у меня нет его перед глазами.

- ПОПОВА: А скажите, сколько людей теоретически можно госпитализировать в случае необходимости? Это должны быть специально оборудованные больницы?

- СКИПАЛЬСКИЙ: Что значит сколько теоретически? Мы знаем о том, что у нас более 2 000 так называемых мест в инфекционных больницах, которые предназначены для лечения инфекционных заболеваний, и в том числе изоляторов. Это то, что есть.

- ПОПОВА: А оборудование и тесты в каком количестве есть в Украине сейчас?

- СКИПАЛЬСКИЙ: На счет оборудования, на сегодня у нас есть полная картина наличия оборудования в инфекционных больницах. И самое главное, сформирована потребность утвержденного вчера на штабе, так называемого, табеля оснащения инфекционных больниц и отделений. То есть, условно говоря, такой условный стандарт, который нужно иметь. И именно на этом этапе мы знаем, что нужно. Инфекционные больницы оснащены. Мы говорим об определенных больницах, их 51. Я могу открыть табличку и точно вам сказать. Там чего-то больше, там чего-то меньше, там есть такая проблема, а там есть, условно говоря, оснащение на 120%. Эта картина пестрая, она не является полностью унифицированой. Но сегодня мы подали запрос в Государственный резервный фонд, чтобы, например, для укомплектации всех инфекционных отделений, предназначенных для работы и госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, нам нужно столько-то оборудования и с определенным резервом. Поэтому такая потребность сформирована, но учреждения здравоохранения укомплектованы и готовы принять пациентов.

- ПОПОВА: А на сколько есть тестов? Я слышала, что их какое-то ограниченное количество сейчас находится в Украине?

- СКИПАЛЬСКИЙ: С тестами ситуация следующая. Мы знаем, что мы можем протестировать, учитывая предоставленные Всемирной организацией здравоохранения тестами, более 1000 случаев. Вопрос в том, как компонуются тесты. То есть если тестировать большим количеством, например, один раз используется на 1 тест больше, тогда количество этих случаев увеличится. Если брать по одному разу – то уменьшается. Но в среднем, как говорят специалисты из лаборатории, более 1000 тестов мы можем сделать. Можно достичь и 3000 из того, что у нас есть. Из тех тестов, которые у нас есть в наличии.

Андрей Скипальский

- ПОПОВА: Я так понимаю, государство будет покрывать расходы и на тесты, и на госпитализацию при необходимости? А какая сумма примерно уходит на то, чтобы вылечить человека в таком состоянии, как наш, условно говоря, нулевой пациент из Черновцов? Сколько это будет стоить государству?

- СКИПАЛЬСКИЙ: Нет вычислений, мы не считали. Это интересный вопрос, но у меня нет ответа.

- ПОПОВА: Просто вы же хотите, чтобы вам выделили деньги? Стоило бы знать, сколько вам нужно.

- ШКИРЯК: Жизнь украинца – бесценна! Если можно, два слова, я хочу поддержать коллегу. Можно быть сегодня не готовыми к вычислениям, потому что, наверное, еще нет такой картины, какая сумма может выделяться на одного человека. Я вообще против того, чтобы мы сейчас везде здесь на прямых эфирах, на телевидении, на страницах СМИ подогревали панику против тысяч тех, кто заболеет в будущем. Я убежден, что этого не будет.

- ПОПОВА: Мы не говорим об этом. Мы говорим о том, что мы должны быть готовы.

- ШКИРЯК: Мы должны быть готовы, но без нагнетания ситуации. Украина, на самом деле, несмотря на все эти инсинуации и навешенные ярлыки, сегодня готова к любым вызовам – и Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел, и государственная власть, я думаю, что больше вокруг такой истерии, чем ситуации, которая существует на самом деле. Поэтому посчитают – скажут вам, я надеюсь.

- ПОПОВА: Андрей, у нас здесь еще находится представитель Красного Креста в Украине Лилия Белоус. Я так понимаю, что некоторые инфографики и кампанию по информированию вам помогал делать именно Красный Крест. Я хотела бы спросить относительно средств защиты, потому что сейчас из аптек пропали маски, они стали стоить гораздо дороже. Если можно, чтобы вы вместе с Красным Крестом дали простые советы для наших зрителей, какие средства им могут помочь и нужно использовать.

- БЕЛОУС: Я вижу у вас на столе дезинфектор для того, чтобы обработать руки. И это, пожалуй, одна из главных вещей, которую нужно делать. Первое, на взгляд и Всемирной организации здравоохранения, и международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, ведь такой проблемой с коронавирусом занимаются по всем странам, и самая первая и самая главная защита – это информация, это доступ к информации, это спокойное реагирование на ситуацию, которая возникла. Потому что, я позволю себе прокомментировать, Вы спросили по поводу той суммы, которая будет потрачена на того или иного человека, на лечение. По профессии я не врач, но как человек, как гражданин Украины, имея доступ к информации, я понимаю, что зависит от того, какой у меня иммунитет, какое у меня гигиеническое поведение.

Лилия Белоус

От этого зависит по большей части, заболею ли я, заболеет ли мое окружение. И таким образом я могу защитить себя, свое окружение, снизить риски заболеваемости. Это простые способы. И это именно причина, почему Красный Крест в Украине присоединился к нашей международной кампании, и мы помогаем государству, поскольку должны, согласно нашей роли, помогать государству именно в том, что сейчас наиболее необходимо. Необходимо предоставить информацию населению, от крупных мегаполисов и городов к маленьким поселкам одну единственную информацию, правдивую и четкую, об этом заболевании, и какие есть простые способы уберечься и снизить риски заболеваемости. Очень важным также является вопрос дискриминации и стигмы. К сожалению, мы видели такой вопрос и такую проблему в нашем обществе.

- ПОПОВА: Спасибо Вам, г-н Андрей. Я хочу напомнить, это был Андрей Скипальский, Директорат общественного здоровья МОЗ Украины. Относительно масок – Вы говорили, что, в принципе, эти маски одноразовые и почти не помогают, так?

- БЕЛОУС: Вопрос стоит в том, что от вирусных инфекций такие маски защищают, как и медицинские маски. Вопрос стоит сейчас в том, что на первом месте именно гигиена рук и невозможность передачи от капли к капле от больного человека к здоровому человеку. Поэтому такие маски в основном носят более успокаивающий характер – когда я надела маску и я чувствую, что я, возможно, таким образом больше защищена. Но это просто ощущение, потому что для того, чтобы правильно надеть маску, нужно сохранять гигиену рук. Для того, чтобы снять маску, нужно сохранять гигиену рук. Поэтому здесь больше идет вопрос о том, чтобы население было проинформировано и сознательно придерживалось правил личной гигиены.

- ПОПОВА: А какие действия должен делать человек, если он заподозрил заболевание? Я знаю, что есть инфографика, которую ваша организация как раз делала, и ее показывал Министр экономики. Как уменьшить и в то же время что делать, если у вас есть подозрение? если можно, расскажите.

- БЕЛОУС: В том случае, если есть подозрение, что мы заболели, опять же, это обычные действия. Мы должны связаться с нашим семейным врачом и уведомить его о тех симптомах, которые у нас есть. В случае, если мы путешествовали, мы сообщаем семейному врачу о том, что мы были в путешествии, где мы были в путешествии. Доктора имеют определенные протоколы, согласно которым они действуют, чтобы на первоначальном этапе выяснить, находится ли человек в риске по поводу того, что он мог заболеть коронавирусом, или это обычная простуда или грипп.

- ПОПОВА: Зорян, если можно, расскажи, что произошло в Новых Санжарах. Почему там была такая реакция на в принципе здоровых людей, которых выпустили из Китая?

- ШКИРЯК: У меня нет объяснения, вообще, это позорная ситуация. И очень стыдно, к сожалению, и за Украину, поскольку, к сожалению, это видел весь мир. Несомненно, те люди, которые совершали эти дикарские и неадекватные действия – я их точно не могу назвать ни украинцами, ни патриотами, потому что украинцы – это нация искренних, сердечных и добрых людей. То, что происходило там, не налезает ни на каноны христианской морали, ни элементарной человеческой морали. Я уже молчу о тех действиях, которые совершались. Поэтому пусть это лежит на их совести, потому что Господь Бог все видит. Но то, что, безоговорочно, такие действия, особенно, когда речь идет о насилии, речь идет о препятствовании, речь идет о нарушении уголовного кодекса – неотвратимость наказания должна быть однозначно. И пока, как вы знаете, у нас 10 человек получили подозрения, из них четырем суд назначил ночной домашний арест, одному – тому, кто подозревается в совершении преступления раз по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов – круглосуточный домашний арест. И я надеюсь, что наказание также будет суровым. С другой стороны, и я должен сказать, что речь ведь не только о Санжарах.

Зорян Шкиряк

Речь и о других регионах, откуда все начиналось. И мы помним исполнение гимна врачами и т. д. Скажу вам откровенно, больно от всего этого, особенно когда есть осознание того, что речь шла о простых украинских гражданах, которые ничем не тот момент пор не были заражены, которые просто должны были отбыть карантин. Вы знаете, что министр внутренних дел лично прибыл на место происшествия, и, безусловно, мы были шокированы поведением этих людей. Про адекватность их состояния, о количестве употребленного алкоголя я молчу. Скажу откровенно, мне безразличны их раскаяния после того нравственного урода, который рассказывал о войне и о фронте нашему орденоносцу Александр Нетребко, который является трижды орденоносцем, который отвоевал в окопах в войне с российским агрессором три года, если я не ошибаюсь, а сам в жизни оказался банальным дезертиром. Это такая, к сожалению, сволочь, которая время от времени нас окружает.

- ПОПОВА: К сожалению. Сейчас есть общий штаб, насколько я понимаю? Туда входит и ДСНС, и Красный Крест?

- БЕЛОУС: Да, на территории Санжар работает оперативный штаб. Там действуют абсолютно все государственные службы.

- ПОПОВА: А в Черновцах сейчас что?

- БЕЛОУС: По состоянию на сегодняшний день в Черновцах действует противоэпидемиологическая комиссия, созданная при Государственной областной администрации, как и в любой администрации в каждой области Украины. Но прокомментировав просто ту ситуацию, которая произошла в Санжарах, в основном это, опять-таки, потому что люди не были вооружены знаниями и пониманием ситуации. И тут как раз на первое место в таких ситуациях, которые возникают в рамках угрозы определенной эпидемии (мы не будем говорить еще о пандемии), стоит вопрос координации всех государственных служб, органов власти и также координации с Красным Крестом Украины, с волонтерскими организациями, которые для обеспечения правильной информированности могут играть очень важную роль. Именно поэтому несколько недель назад мы подписали совместное заявление с Уполномоченным президента Украины по вопросам волонтерской деятельности Натальей Пушкаревой, для того чтобы иметь возможность координироваться в первую очередь правильно и доносить информацию и знания людям для понимания, с чем мы сейчас столкнулись.

- ШКИРЯК: Я хочу, с вашего позволения, добавить. Я могу согласиться, возможно, с недостатком информации со стороны Министерства здравоохранения. Категорически не согласен, так как там, где речь касается Министерства внутренних дел, поскольку лично министр Арсен Аваков перед той же поездкой был в нескольких крупных эфирах и давал четкие месседжи относительно того, каким образом это будет происходить. Поэтому я думаю, что здесь больше манипуляции. И, безусловно, те вещи позорные, которые происходили в Санжарах, подогревались определенными политическими силами. Мы об этом знаем. Я думаю, что мы скоро это озвучим.

- ПОПОВА: Журналисты уже даже делали независимое расследование, где они показали, что это были отдельные политические силы и политики, которые были заинтересованы.

- ШКИРЯК: Абсолютно.

- ПОПОВА: Но, тем не менее, что сейчас в Черновцах? Возможно, они контактировали, у него есть жена. Будут ли какие-то действия со стороны государства и государственных органов для того, чтобы точно локализовать: школы, прекращения переезда и т.д.? Будет ли что-то?

- БЕЛОУС: Более чем уверена, что в зависимости от этой динамики и людей, которые находятся на обзервации, то есть люди, за которыми присматривают, и фактически выдерживается температурный режим, действия будут в случае, если динамика и заболеваемость будет увеличиваться.

- ШКИРЯК: Я вам скажу, что в системе глобального мира сегодня говорить о том, что мы можем на 100% обеспечиться от проникновения коронавируса, невозможно. Все равно это каким-то образом попадет. Послушайте, если это в Соединенных Штатах, Италии, Франции, Германии, других странах мира, к сожалению, мир глобализирован, и поэтому мы должны быть готовы к тем вызовам, которые есть. Но при этом (и здесь я с Вами категорически согласен) должны задействовать все необходимые меры для того, чтобы минимизировать максимально эти риски.

- ПОПОВА: Очень надеюсь, что наши государственные органы и международные организации нам сделают единый щит защиты для украинцев, и надеюсь, что мы все, большинство из нас, как минимум, останутся здоровыми, а те, кто заболел – поправятся.

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