Эпидемия коронавируса в Украине идет на спад: в НАН рассказали о решающем периоде

Рост числа инфицированных коронавирусом в Украине за 3 июня (588 случаев) связан с ослаблением карантина, однако решающим будет статистика за 10 дней, после очередного этапа смягчения.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал вице-президент Национальной академии наук, которая моделирует распространение эпидемии, Анатолий Загородний. По его словам, пока среднее число инфицированных замедляется.

"Эпидемия в Украине проходит, но медленно. Среднее число заболеваний и новых активных больных говорит о том, что пик пройден. Он пришелся на первую декаду мая, потом было заметное уменьшение и небольшой рост. За 10 дней после последнего этапа смягчения, у нас будет более ясная картинка. Если не будет существенного роста – все не так уж и пессимистично", – уточнил академик.

Коронавирус в Украине

Исходя из нынешних цифр по количеству тех, кто заболел и выздоровел, в дальнейшем в НАН прогнозируют уменьшение или выход на плато.

"Если бы карантин не смягчали – эпидемия бы затухала. Если прирост выйдет на уровень плюс 10% – будет нечто похожее на плато с небольшим количеством новых активных больных. Это тоже не так плохо. Если количество тех, кто выздоровел и дальше будет превышать количество новых инфицированных – это будет очень положительная тенденция, означающая, что эпидемия идет на спад", – заверил он.

Бывший санитарный врач Украины Святослав Протас соглашается, что всплеск количества инфицированных в сутки 4 июня – это следствие смягчения карантина. Мол, "карантин смягчили – количество больных увеличилось, это было достаточно прогнозируемо".

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 4 июня количество зараженных коронавирусом в Украине и мире превысило 6 млн 600 тыс. Только за последние сутки COVID-19 заболело более 120 000 человек.