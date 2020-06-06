Эпидемия коронавируса в Украине идет на спад, но следующие 10 дней решающие – академик НАН

Ближайшие 10 дней после следующего этапа смягчения карантина покажут, как эпидемия COVID-19 в Украине будет развиваться дальше. Если существенного роста не произойдет – все не так уж и пессимистично. Но если количество больных вырастет на 20%, это означает, что начинается вторая волна.

Какой сценарий более реалистичен, когда закончится карантин и сколько еще времени придется ходить в масках – в интервью OBOZREVATEL рассказал вице-президент Национальной академии наук Украины, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний. Он руководит рабочей группой, которая занимается прогнозированием и математическим моделированием распространения эпидемии коронавируса в Украине.

Коронавирус в Украине

– За сутки 4 июня в Украине почти рекорд заболевших – 588, но при этом 602 человека выздоровели. В общем мы в положительной тенденции?

– Причину рекордного числа заболевших еще нужно понять и иметь детализированные данные. Но с учетом того, что выздоровело больше людей, чем заболело, можно с определенной степенью осторожности сказать, что эпидемия в Украине проходит, хотя и медленно. В той же России ситуация значительно хуже. Поскольку у нас постоянно смягчают карантин, есть несколько прогнозов.

Первый. Если не будет существенного роста заболеваемости вследствие смягчения карантина, то все не так уж и пессимистично. Средняя статистика по состоянию на 2 июля будет такой: количество новых инфицированных – 290 человек в день, летальность – 10 человек. Среднее количество тех, кто выздоровел, – около 325 в день. Тогда получаем показатель активных инфицированных минус 45 – это значит, что заболевших в течение суток меньше, чем выздоровевших и умерших. Если количество тех, кто выздоровеет, будет превышать число тех, кто заразится, – это будет очень положительная тенденция, которая означает, что эпидемия идет на спад.

Анатолий Загородний nas.gov.ua

Второй. В то же время мы предполагаем, что смягчение карантина может привести к увеличению скорости распространения вируса на 10%. В таком случае будем фиксировать около 405 заболевших в день, летальных – по 12 в сутки, выздоровевших – 345, а новых активных инфицированных – плюс 55. С учетом предыдущей динамики это будет означать, что эпидемия проходит, но медленно.

Третий. Если же распространение вируса вырастет на 20%, то среднее количество новых инфицированных будет по 550 человек в день. Мы вернемся к максимуму заболевших за сутки, и это можно трактовать как начало второй волны. В таком случае в сутки будем фиксировать по 13,5 смертей, выздоровевших – 370. Среднее количество новых активных зараженных будет равно 175 в сутки. Это значит, что эпидемия будет развиваться и на спад не идет.

– Это тенденция последних дней, когда фиксируют не менее 400 инфицированных?

– Должно быть что-то критическое, чтобы прирост увеличился на 20%. Но следующие 10 дней нам покажут, куда мы движемся, и как ослабление карантина влияет на эпидемиологическую ситуацию.

Я назвал вам предварительные прогнозы, не хотел бы никого пугать и быть пессимистом. Люди должны заботиться о своей безопасности – носить маски, соблюдать социальное дистанцирование и личную гигиену. От этого во многом и зависит скорость распространение вируса, а затем и развитие эпидемии. На данный момент можем говорить, что среднее число активных больных уменьшается, эпидемия медленно спадает, и пока это не выход на вторую волну.

– Какова ситуация по регионам? На Буковине, Ривненщине, Львовщине количество больных растет, а вот на Хмельнитчине и Житомирщине замедляется.

– Нынешние прогнозы говорят о том, что Киев, в лучшем случае, в течение следующей недели выходит на какое-то плато. В Киевской области можно ожидать уменьшения заболеваний, в Черновицкой пойдет очень медленный спад. На Закарпатье ситуация выглядит несколько лучше, а вот в Ривненской можно ожидать роста. Волынь выходит на плато, по Львовщине прогнозируем рост. На Полтавщине все хорошо – там количество новых заболеваний уменьшается, в Ивано-Франковской увеличивается. В Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях – что-то похожее на плато. Тернопольщина в целом выглядит благополучнее, небольшой рост может быть на Кировоградщине.

По регионам у нас очень неоднородна ситуация, поэтому карантин там следует регулировать.

– Главный санврач Ляшко говорит, что Украина прошла пик коронавируса, но вместе с тем стабильно ежедневно фиксируют по 400-550 случаев...

– Среднее количество заболеваний и новых активных больных свидетельствует о том, что пик пройден. Он пришелся на первую декаду мая, потом было заметное уменьшение и небольшой рост. Как я говорил, мы прогнозируем уменьшение или выход на плато. Если бы карантин не смягчали, эпидемия бы затухала. Даже если прирост выйдет на уровень плюс 10%, будет нечто похожее на плато с небольшим количеством новых активных больных. Это то же не так плохо.

– Еще Ляшко предполагал, что 22 июня в стране, вероятно, не зафиксируют новых случаев коронавируса.

– Думаю, что на 22 июня у нас еще будут проблемы с эпидемией, как бы это печально не звучало. Прогноз рабочей группы НАН Украины такого не предусматривает. Возможно, Виктор Кириллович имел в виду прогноз относительно новых активных инфицированных в день. Новых активных может и не быть, но это не значит, что у нас не появится новых заболевших. С наступлением тепла инфекция на спад не идет. Мало того, эпидемия продолжается в странах, где лето уже наступило и где уже достаточно жарко. Поэтому думаю, что коронавирус не сезонное заболевание. Вирусологи говорят, что с распространением болезни агрессивность возбудителя уменьшается. Это логично, так может быть. Но агрессивность вируса действительно разная. В Италии или в Испании он был гораздо более агрессивным, чем у нас в Украине.

– Когда закончится карантин и мы откажемся от масок и социальной дистанции?

– Через неделю – дней десять после очередного смягчения карантина можем говорить, какая тенденция прослеживается. Если не будет критического увеличения инфицирования, адаптивный вариант ограничений продолжится. Регионы будут решать, что смягчать, а что нет.

Столичный метрополитен РБК

А вот маски будем носить еще долго. Как бы там ни было, они защищают, и ВОЗ признала ошибочность своего мнения о том, что маска нужна только инфицированным. По крайней мере, она задерживает капельную передачу вируса. Сегодня ношение маски является обязательным в 49 странах мира, в частности в Бельгии, Франции, Румынии, ФРГ, Сингапуре и многих других. Причем штрафы за нарушение этого требования весьма значительны. Например, в Чехии 400 евро, в ФРГ от 10 до 5000 евро.

Очевидно, что пока человечество окончательно не преодолеет инфекцию, отказываться от них и социальных дистанций было бы неправильно.

– Есть мнение, что, несмотря на огромное количество разработок вакцин, ее создать не смогут из-за сложности процесса. Американский вирусолог приводит пример с гепатитом С, против которого вакцину до сих пор не создали, зато изобрели лекарство.

– Я не разделяю такого утверждения, потому что у науки много возможностей. Есть вакцина от различных видов гриппа и вирусной инфекции, которая работает. Другой вопрос, что вирус может мутировать, тогда нужно будет модифицировать и вакцины. Но вакцинация от сезонного гриппа эффективная, это факт.

– По статистике, коронавирусом в мире инфицировалось почти 7 млн человек. Этого мало для коллективного иммунитета?

– Очень мало. Есть случаи повторных заболеваний. До коллективного иммунитета еще далеко. Лучше рассчитывать, что все-таки вирус станет менее агрессивным. Это что-то вроде естественного отбора. Агрессивный вирус уничтожает среду своего обитания и дальше распространяться не будет. А будет распространяться только тот, который сможет передаваться.

Коронавирус

– Официально в Украине вирусом инфицировано 22 000 человек. А реальное количество какое?

– Тестированием у нас охвачено очень мало населения, поэтому действительно, количество инфицированных вирусом у нас может быть гораздо больше. А вот летальные случаи, думаю, фиксируются довольно точно. И то, что смертность не растет, говорит нам о том, что процент незарегистрированных больных существенно не увеличивается.

Сейчас количество тестирований увеличилось, и мы наблюдаем неустойчивую, колеблющуюся ситуацию с количеством новых заболевших. Но по усредненным данным эпидемия все-таки не развивается, и мы постепенно и очень медленно выходим из нее (по крайней мере, так было до сегодня, 4 июня. Это день записи интервью. – Ред). Но повторюсь: через 10 дней, когда станет ясно, как смягчение карантинных мероприятий повлияло на развитие эпидемии, у нас будет более ясная картина.

– Некоторые ученые говорят, что заразиться коронавирусом через загрязненные поверхности – маловероятно.

– Не думаю, что это правильная мысль. Насколько мне известно, вирус достаточно долго остается активным на поверхности металла и пластика, поэтому лучше не рисковать и предотвращать инфицирование при контактировании с какими-то поверхностями, а если это случилось – продезинфицировать руки.

Напоследок хочу сказать, что я не вирусолог и не эпидемиолог, поэтому у специалистов из этих областей могут быть критические замечания относительно моих комментариев к прогнозу Рабочей группы.

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